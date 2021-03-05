Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi bir kez daha ertelendi
Universal, Hızlı ve Öfkeli serisinin devam filmi "Hızlı ve Öfkeli 9" için için üçüncü kez erteleme kararı aldı. Filmin yeni vizyon tarihi 25 Haziran 2021 oldu.
05 Mart 2021 12:13
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Universal Pictures, Amerika'nın Anma Günü hafta sonunda, vizyona girmesi planlanan "Hızlı ve Öfkeli 9"un vizyon tarihini bir kez daha erteledi.
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Film, ilk olarak ilk vizyon tarihi 22 Mart 2020'den 21 Nisan / 28 Mayıs 2021 tarih aralığına ertelendi. Filmin yeni vizyon tarihi ise 25 Haziran 2021 oldu.
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Beyazperde'nin aktardığına göre, Universal, tatil sezonu ve gelecek yıl dahil olmak üzere "Hızlı ve Öfkeli 9" filmi için birkaç yayın tarihi seçeneğini değerlendiriyordu.
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Bununla birlikte, aşı konusundaki gelişmeler ve Los Angeles sinemalarının yakında yeniden açılacağı umudu göz önüne alındığında stüdyo, filmi yalnızca aşamalı olarak ertelemeyi seçti.
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