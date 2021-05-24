Hızlı ve Öfkeli 9, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
24 Mayıs 2021 13:19
16
Hızlı ve Öfkeli 9 pandemi döneminde gişelerde ilk haftasında rekor kırdı.
26
Film ilk haftasında yalnızca altı ülkede vizyona girmiş olmasına rağmen Godzilla vs. Kong'u geride bırakarak yeni bir pandemi rekoru kırmayı başardı.
36
Hızlı ve Öfkeli 9, ilk hafta sonunda 162,4 milyon dolar kazanarak pandeminin en iyi açılışını yapan Hollywood filmi oldu.
46
Hızlı ve Öfkeli 9 ABD'de henüz vizyona girmiş değil. İlk hafta sonu hasılatının çok büyük bir kısmı ise yalnızca Çin'den gelmiş.
56
Hızlı ve Öfkeli 9'un ilk hafta sonunda Çin'de tam 135,6 milyon dolar hasılat elde ettiği belirtiliyor. Kalan 27 milyon dolarlık hasılat ise Rusya, Güney Kore, Hong Kong, Mısır ve BAE'nin payı olmuş..
66
200 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan Hızlı ve Öfkeli 9'un gişe macerası sonunda 500 milyon doları geride bırakması bekleniyor. Filmin önümüzdeki ay ABD'de de vizyona girmesiyle birlikte gişe rakamları hızla yukarılara tırmanacak.