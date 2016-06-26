Hızlı ve Öfkeli 8'in setinden yeni kareler

En çok gişe yapan 5. film olan Hızlı ve Öfkeli 7’nin devam filmi Hızlı ve Öfkeli’nin setinden yeni kareler geldi.
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Yönetmenliğini F.Gray Gary'nin üstleneceği filmin kadrosunda Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky, Lucas Black, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson ve Jason Statham ye alıyor. Game of Thrones'un yıldızlarından Kristofer Hivju da filmde ‘kötü adam’ karakteriyle yer alıyor.
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Merakla beklenen film 14 Nisan 2017'de Amerika'da vizyona girecek.