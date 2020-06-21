Hızlı, sağlıklı ve kalıcı kilo vermenin 10 altın kuralı
Yaza girdiğimiz dönemlerde pek çok kişi kilo vermenin hızlı, sağlıklı ve kalıcı yollarını arıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ve kalıcı kilo vermenin 10 etkili kuralını anlattı, önemli öneriler ile uyarılarda bulundu.
21 Haziran 2020 22:00
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İşte hayatınıza yerleştirmeniz gereken 10 altın kural...
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Güne mutlaka proteinle başlayın
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Sebze ile yoğurt, et ile salata yiyin
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Tropikal yağlardan faydalanın
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Gerçek mi yoksa duygusal açlık mı olduğunu tespit edin.
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Tatlı isteğinize savaş açın. Eğer tatlıyı keyif için tüketiyorsanız birkaç gün uzak durmayı deneyin. Tatlı isteğinizin yavaş yavaş yok olduğunu gözlemleyeceksiniz
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Açlık ve susuzluk sinyallerine dikkat! Günlük olarak kilo başına 30 ml su içmeyi ihmal etmeyin.