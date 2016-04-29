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Hitler'in kendi elleriyle çizdiği 'ihtişamlı Münih' projesi

29 Nisan 2016 19:26

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Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in en sevdiği kent Münih'le ilgili mimari planları ortaya çıktı. Münih Kent Arşivi tarafından yayımlanan 2 bin belgede, Hitler'in dünyanın en ihtişamlı kent merkezini Münih'te inşa etmeyi planladığını ortaya koydu. Hitler'in kendi kurşun kalemiyle çizdiği planlar İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayınca rafa kalktı.

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Hitler, Birinci Dünya Savaşı'nda asker olarak katılmaya Münih'te karar verdi. Savaş sona erdikten sonra Nazi Partisi'ni de bu kentte kurdu. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmış olsaydı, şehrin çehresini baştan sona değiştirecekti.

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Münih'te dünyanın en ihtişamlı binalarını inşa etmeyi planlayan Hitler, baş mimarı Albert Speer'i görevlendirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıç yılı olan 1939'da Münih'te inşa edilecek yapıların planlarını Hitler kendi kurşun kalemiyle çizdi.

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Hitler'in Münih'te inşa etmeyi planladığı yapılar arasında dünyanın en büyük dikilitaşı da vardı. Dikilitaşın tepesine Almanya'nın sembolü olan ‘kartal’ figürünü yerleştirilecekti.

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1940'lı yıllarda dünyanın en büyük anıt yapıları olarak Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası ile Paris'teki Zafer Takı gösteriliyordu. Hitler, Nazi Almanyasını sembolize edecek yapıların daha büyük olmasını istiyordu.

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Hitler'in planları arasında Münih Tren İstasyonu'nu yeniden inşa etmekte bulunuyordu. Almanya'da dönemin en büyük çelik ve çimento şirketleri, Münih Tren İstasyonu ihalesini kazanmak için çeşitli teklifler sundu.

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Hitler, Münihte inşa edilecek ve Naziler'i temsil edecek kent meydanı inşaatını 1 Ağustos 1948'de bitirmeyi planlamıştı. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğraşınca bu planlar arşivlere konularak rafa kalktı.

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