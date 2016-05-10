Hindistan'ın en güzel sığırı seçildi
10 Mayıs 2016 12:46
18
Hindistan’da yüzlerce inek ve boğa yeni sığır türlerini desteklemek için düzenlenen ‘güzellik’ yarışması için podyuma çıktı.
28
Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde düzenlenen yarışmaya 600'den fazla büyükbaş hayvan katıldı.
38
Sahipleri sığırları podyuma çıkarırken, uzmanlardan oluşan bir jüri sığırları görünüşleri, boynuz uzunlukları ve süt verimlerine göre değerlendirdi.
48
Jürinin seçtiği 18 sığır çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.
58
Hindistan son yıllarda dünyanın en büyük süt üreticileri arasına girdi fakat yerli inek türleri, Avrupa ve Amerika'daki türlere göre daha düşük verime sahip olduğu biliniyor.
68
Hindistan hükümeti, veterinerlik hizmetleri ve danışmanlık gibi hizmetler ile yerli türlerin verimini artırmayı hedefliyor.
© Tüm hakları saklıdır.