Hindistan'da doktorlar Koronavirüs'ten korunmak için vücuduna inek dışkısı süren insanları uyardı
Koronavirüs salgınının ikinci dalgasından ağır etkilenen Hindistan’da insanların virüsten koruyacağına inanarak üstlerine inek dışkısı sürmesine doktorlar tepki gösterdi. Uzmanlar, inek dışkısının başka hastalıkları yayma riski olduğu konusunda uyarıda bulundu.
11 Mayıs 2021 10:23
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Koronavirüs salgınının ikinci dalgasından ağır etkilenen Hindistan’da insanların virüsten koruyacağına inanarak üstlerine inek dışkısı sürmesine doktorlar tepki gösterdi. Uzmanlar, inek dışkısının başka hastalıkları yayma riski olduğu konusunda uyarıda bulundu.
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Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde, bazı insanlar Koronavirüs’e karşı bağışıklıklarını artıracağı veya iyileşmelerine yardımcı olacağı umuduyla vücutlarını inek dışkısı ve idrarla örtmek için haftada bir kez sığınaklara gidiyorlar.
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Hinduizm'de inek, yaşamın ve toprağın kutsal bir sembolü olarak görülüyor. Hindular, aynı zamanda iyileştirici ve antiseptik özelliklere sahip olduğunu düşündüklerinden evlerini temizlemek ve dua ritüelleri için de inek gübresinden yararlanıyor.
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Katılımcılar vücutlarındaki dışkı ve idrar karışımının kurumasını beklerken, sığınakta inekleri kucaklıyor. Vücutlarda kuruyan dışkılar ise daha sonra süt ya da ayranla yıkanıyor.
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Hindistan'daki ve dünyanın dört bir yanındaki doktorlar ve bilim insanları, Covid-19 için alternatif tedavilerin uygulanmaması konusunda uyarıda bulundu. Hindistan Tıp Derneği'nin Ulusal başkanı Dr. JA Jayalal, "İnek dışkısı veya idrarının Covid-19'a karşı bağışıklığı artırmak için işe yaradığına dair somut bilimsel kanıt yoktur, tamamen inanca dayanmaktadır. Bu uygulamanın yapılması ile ilgili sağlık riskleri de vardır: diğer hastalıklar hayvandan insanlara yayılabilir" dedi.