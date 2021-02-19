Hıncal Uluç: Bu saha Galatasaray'ın yüz karasıdır, utançtır
19 Şubat 2021 10:59
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A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın Kasımpaşa maçındaki zemininin durumunu eleştiren Uluç, “Bu saha Galatasaray'ın yüz karasıdır, utançtır” ifadelerini kullandı.
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Galatasaray Stadı'ndaki penaltı atılırken elle temizlenen çamuru aklım almıyor. Milyonlar dök, böyle bir stat yap, milyonlar dök, direnaj, çim yap, sonra şu çamur sahnesine bak. Bizden çok fazla yağmur alan, daha fazla maç oynayan İngiltere'de böyle bir şey gördünüz mü? Fransa'da, İtalya'da gördünüz mü? Şu sahne, beni gerilere götürdü. Türkiye'de çim sahalar başladıktan sonra bir baktık ki çimler Türkiye'de dayanmıyor, çimlerin bakımı masraflı. Kulüpler cebindeki her parayı transfere, ona, buna, futbolcuya dağıttığı için çime para kalmıyor.
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Hıncal Uluç: Bu saha Galatasaray'ın yüz karasıdır, utançtır
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Fenerbahçe - Galatasaray maçında tribünde birtakım rezaletler oldu. Hepsi kamera kayıtlarında var, polis kayıtlarında da var. Hafta sonu maç, Cuma akşamından Pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma yasağı olan ülkede bir iddiaya göre 2500-3000, bir iddiaya göre de 250 sağlık çalışanı jest olarak stata alınmış. Neden? Çünkü sağlık çalışanlarının sokağa çıkma izinleri var, onlara yasak geçmiyor, muaflar. Ben tribünlere 250 ya da 3000 tane sağlık çalışanı davet ediyorum dersem, herkese yasak olan tribüne otururlar.
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Marcao ve Onyekuru'nun çamur temizlediği fotoğraf bir utancın fotoğrafıdır., yılın utancı. Şampiyonlukla bile temizlenemez, bu kulübün ne kadar sahipsiz olduğunun fotoğrafıdır bu.
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Sergen Yalçın'ın ilk geldiği günden beri Beşiktaş başkanına bir takım imalarla laf sokuşturmasından rahatsızım. Fikret Orman öyle bir Beşiktaş bıraktı ki kimse talip olmadı. İçlerindeyim, biliyorum. Beşiktaş'ın tüm önde gelenleri, Perşembe günü öğlenleri, Nişantaşı'ndaki kafede toplanırlar, ben de hepsinin yakın arkadaşıyım. Fikret Orman bırakınca kimlere gittiler, ben olurum diyen bir kişi çıkmadı.
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İki farklı iddia var. Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan birisi yalan söylüyor. Statta küfürlü sözler, 6222'yi ihlal eden bir durum var. Statta yanımdakilerle küfür edersem, 6222'yi ihlal ederim. TCK'daki hakaret suçuyla, 6222'deki hakareti ayırn şey şu; TCK'ya göre şikayete bağlıdır. Sen şikayet etmediğinde bana dava açılmaz. 6222'ye göre ise, şikayete bağlı değildir. Sen şikayet etsen de etmesen de, 6222 Özel Savcısı, kendiliğinden dava açma hakkına sahip.
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Mesut Özil nereden geldi, İngiltere'den. İngiltere'de Uygur Türklerine yapılan ayrımcı davranışlar nedeniyle Çin'i eleştirdi. Eleştirir eleştirmez Çin Arsenal yayınlarını durdurdu. Arsenal birden önemli bir gelir kaynağından mahrum kaldı ve hemen Mesut Özil'i kadro dışı bıraktı. Türkiye ile Almanya'nın arası gerginleşirken, Mesut Özil, Erdoğan'la resim çektirdi. Bu yüzden Almanya Milli Takımı'ndan da kesildi. Mesut Özil Almanya ve İngiltere'yi üzdüğü için Türkiye'ye geldi. Bundan daha iyi saldırı hedefi olur mu?
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Ahmet Nur Çebi, 'Beşiktaş başkansız kalmaz, kimse çıkmazsa ben adayım' dedi. Maddi durumu enkaz hale gelmiş bir kulübün başına gelmiş bir başkana herkesin minnet duyması gerekirken, Sergen Yalçın geldiği ilk günden beri laf söylüyor. Rahatsızsan istifa et arkadaş! Seni orada zorla tutan yok. Arka arkaya maçlar kazanmak marifet değil, Türkiye'deki futbolu görüyoruz. Tabelaya göre yazı yazan gazetelerin övmelerini geç.
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Xavi ve Iniesta'nın gitmesiyle bir devrin sonu geldi. Bir Messi efsanesi var, bence futbol tarihinin en palavra efsanesi. Fevkalede yetenekli oyuncu ama fevkalede yetenekli oyuncu dünyada çok. Arjantin'de bir tane başarısı var mı? Bütün başarıları Barcelona'da çünkü Barcelona'da takım Messi için oynuyor. Arjantin'de Messi'nin takım için oynaması gerekiyor. Bütün takım Messi için oynarsa, arkanda Xavi ile Iniesta olursa, yanında Neymar ile Suarez olursa Messi muhteşem. O Messi, 8 tane İngilizi peşine takarak, çalımlayarak gol atan bir Maradona değil. Maradona'nın Arjantin'ini düşünelim, aklında kalan kaç isim var?