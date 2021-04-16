Hillary Clinton'dan gerilimli siyasi roman: State of Terror
ABD’nin eski first lady'si ve dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın ilk gerilimli siyasi romanı olan State of Terror (Terör Devleti) yayına hazırlanıyor
16 Nisan 2021 13:24
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Hillary Clinton'dan ilk gerilimli siyasi roman: State of Terror
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ABD’nin eski first lady'si, eski dışişleri bakanı ve 2016’da ülke tarihindeki ilk kadın başkan adayı olan Hillary Clinton’ın popüler gizem yazarı Louise Penny ile birlikte yazdığı State of Terror (Terör Devleti) adlı romanının kapağı yayımlandı.
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Kitabın kapağında Clinton’ın daha önce yazdığı Yaşayan Tarih ve Zor Seçimler’de olduğu gibi kendi fotoğrafının yer almaması dikkat çekerken, söz konusu kapak tasarımı gizemli bulundu.
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Kitap, Clinton’ın yayıncısı Simon&Schuster ve Penny’nin eserlerini yayımlayan St Martin’s Press tarafından piyasaya sürülecek.
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Yayıncılar, kitabı 2009-2013 yılları arasında acemi bir dışişleri bakanı olan Clinton’ın içinde yer aldığı uluslararası entrikaların yüksek riskli bir gerilim hikâyesi olarak nitelendirdi.
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Clinton, Penny ile yazmayı “Bir hayalin gerçekleşmesi” olarak nitelendirirken, Kanadalı yazar Penny de “Bir bakanın zihnine girmek inanılmazdı" dedi.