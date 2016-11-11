Hiç görülmemiş halleriyle ABD'nin yeni başkanı Donald Trump
11 Kasım 2016 02:27
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70 yaşındaki ünlü Amerikalı iş adamı Donald Trump önce Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı oldu, sonra da ABD’nin 45. başkanı seçildi.
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20 Ocak 2017’de görevi Barack Obama’dan devralacak Trump, çok zorlu bir seçim yarışının ardından belki de ABD tarihinin en büyük seçim sürprizine imza attı.
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Donald Trump, Forbes dergisinin “Dünyanın En Zengin 400 İnsanı” listesinde yer alıyor. Dergiye göre Trump’ın serveti yaklaşık 3 milyar 700 milyon dolar. Trump ise bu rakamın 10 milyar dolar olduğunu iddia ediyor.
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Trump, daha önce 2000’de yapılan seçimlerde Reform Partisi’nden başkan adayı olmuş ama bir süre sonra adaylıktan çekilmişti.
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Donald Trump, Haziran 2015’te, 2016’daki seçimde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olduğunu açıkladı.
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Seçim vaatleri ise hem ABD’de hem de dünyada büyük tartışmalara neden oldu. Trump seçim sloganı olarak “Make America Great Again” (Amerika’yı yeniden yüceltmek) sloganını kullandı.
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Aynı sloganı 1980’de ABD Başkanı seçilen bir diğer Cumhuriyetçi siyasetçi Ronald Reagan da seçim kampanyasında kullanmıştı.
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Donald Trump’ın seçim vaatlerinde LGBT hakları, göçmenler, Müslümanlar, güvenlik ve IŞİD ile mücadele konularındaki görüşleri ön plana çıktı.
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Amerika’daki camilerin gözetim altında tutulması gerektiğini düşünen Trump, Müslümanların emniyet güçleri tarafından “terörle mücadele” kapsamında fişlenmesi gerektiğine inanıyor. Trump, ülkesinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadelede tutuklularda boğuluyormuş hissi uyandıran su işkencesi ve diğer “sert sorgulama” yöntemlerini kullanması gerektiğini söylemişti.
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ABD’nin yeni başkanı seçilen Trump, tahminen yaklaşık 11 milyon yasadışı göçmenin sınır dışı edilmesini savunuyor. Trump ayrıca doğumla gelen vatandaşlık hakkını da sonlandırma yanlısı. LGBT özgürlüğüne de itirazı olan Trump, Ünlü iş adamı örneğin yasa dışı göçü önlemek için seçilmesi halinde ABD-Meksika sınırına duvar öreceğini, duvarın parasını Meksika’ya ödeteceğini vurgulamıştı.
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Rusya lideri Vlamidir Putin ile çok iyi geçineceklerini söyleyen Trump Çin ile ticaretin de daha eşitlikçi olmasını sağlayacak bazı adımlar atılması istiyor.
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Trump, Irak ve Libya’da da durumun ölen iki diktatörün ardından “çok daha kötü” olduğunu düşünüyor. Bir keresinde, “Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi iktidarda olsaydı, dünya daha iyi bir yer olurdu” demişti.
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Donald Trump seçim kampanyası boyunca yapılan tartışmalardan birinde Clinton’ın “başkanlık için gerekli dayanıklılığa sahip olmadığını” söyleyemişti. Trump, Hillary Clinton’ın Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde kendi kişisel e-posta hesabından resmi yazışmalar yaptığını ve kampanya ekibinin bunları silerek gizlemeye çalıştığını hatırlarak, “Bunu özel sektörde yapsaydın hapse girerdin” demişti.
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Ayrıca eski Başkan Bill Clinton’ı tecavüzle suçlayan Trump Hillary Clinton’ın da kocasını koruduğunu iddia etmişti. Donald Trump, başkan seçilmesi halinde Clinton çifti hakkında soruşturma başlatacağını söylemişti.
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Donald Trump, Haziran 1946’da New York’ta doğdu. 1960’lı yılların başında liseyi kötü hal ve gidişi yüzünden terk etmek zorunda kaldı Ardından askeri akademide okudu ve 1968’den sonra Pensilvanya’da bulunan Wharton Institute’de işletme bilimleri eğitimi aldı.
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Üniversite yıllarında babası Fred Trump’ın emlak ve inşaat firmasında çalıştı. 1999’da babasını alkol bağımlılığı sebebiyle hayatını kaybetmesiyle, hayatı boyunca alkollü içkiden ve sigaradan kaçındı.
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Donald Trump, ailesinin Brooklyn ve Queens’te bulunan işleriyle yetinmedi, harabe halindeki Commodore Otelini Grand Hyatt oteller zincirine dönüştürdü. Manhattan’daki bir binayı alarak 68 katlı ünlü Trump Tower’ı inşa etti, çok sayıda otel açtı.
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Ayrıca eğlence sektöründe de adeta bir imparatorluk kuran Trump 1996-2015 yılları arasında Miss Universe, Miss USA, and Miss Teen USA güzellik yarışmalarının organizasyonunu yaptı. 2003’te Amerikan NBC televizyonunda yayımlanan ve yarışmacıların Trump’ın şirketinde bir yönetici pozisyon için yarıştığı “The Apprentice” (Çırak) programında ekrana çıktı.
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Donald Trump’ın 3 evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor. Trump ilk olarak 1977’de, Çekoslavakya doğunlu ünlü manken ve atlet Ivana Zelnickova ile evlendi. Bu evlilikten Donald Jr., Ivanka ve Eric adında üç çocukları olan çift 1990’da boşandı. 1993’te Amerikalı televizyoncu Marla Maples ile evlenen Trump’ın, bu evlilikten Tiffany adlı kızı doğdu. Çift 1996 yılında ayrılma kararı aldı. Trump son olarak 2005 yılında Slovenya doğumlu ünlü model Melania Knauss ile evlendi. Çiftin oğulları Barron Trump 2006 yılında dünyaya gelmişti.