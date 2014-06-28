Hiç görmediğiniz fotoğraflarla 1.Dünya Savaşı

En önde İngiliz subayı, Alman siperlerine karşı birliğini hücuma kaldırıyor
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Avustralya askerleri Belçika, Hooge yakınlarındaki bataklıktan kurdukları geçici köprüyü kullanarak geçiyorlar
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Prusya ordusundan askerler Ağustos 1914'te Berlin'den ayrılırken
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Bisikletiyle beklemekte olan Belçikalı asker
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Suikastçı Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip ve kurbanı veliaht Arşidük Franz Ferdinand (1914)
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Fransız askerler rahibin uçaklarını kutsamasını izliyor
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Sigarasını içen Belçikalı bir asker
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Alman askerler muharebe alanında yeni yılı kutluyor
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Gece yarısı, Fransa'nın ön cephelerinde çekilmiş bir fotoğraf
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Savaş alanında ölen bir Avusturya askeri, 1915
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Sırp milliyetçisi, bir ihtimal Gavrilo Princip, daha büyük olasılıkla yancısı Ferdinand Behr, Arşidük Franz Ferdinand suikastının sonrasında yakalanıp Sarayevo'daki polis karakoluna götürülüyor
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Avusturya-Macaristan askerlerinin idam ettiği Sırp siviller, 1915
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Bir uçaktan çekilmiş uçuş düzeni fotoğrafı, 1914-1918 arası
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Avusturya-Macaristan ordusuna ait ekipmanlar Çanakkale'ye indirilirken
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Gelibolu cephesinde savaşmak üzere Çanakkale boğazında karaya çıkmış olan motosikletli İngiliz askerleri, 1915
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Selanik'teki Hindistan askerleri gaz maskeleri ile eğitimde
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635 kiloluk bombalar Batı cephesinde boşaltılırken. Bu bombalar patladıklarında 5 metre derinliğinde, 13 metre genişliğinde çukurlar oluşturuyorlar
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Savaşın başlamasından 4 yıl önce, Ayaktakiler: (soldan sağa) Norveç Kralı, Bulgar kralı, Portekiz Kralı, Alman İmparatoru, Yunan Kralı ve Belçika Kralı, Oturanlar (soldan sağa) İspanya Kral, Büyük Britanya İmparatoru ve Danimarka Kralı
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Motosikletli postacı, mezar yerlerini ezberliyor. Arkada ise bir keşif balonu havalanmaya hazırlanıyor
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Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahtı arşidük Franz Ferdinand ile eşi yaralıları ziyaret etmek için üstü açık araçlarına binmeden az önce
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Britanya topçu birlikleri Batı cephesinde Alman mevzilerini bombalıyor
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Amerikan 117'inci havan topu birliğinden askerler siperde havan topunu dolduruyorlar. Bu birliğe ait askerler 4 Mart 1918'de Bandoviller, Fransa'da düşman mevzilerini aralıksız bombardımana tutmuşlardır
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Bir Alman askeri neresi olduğu tam bilinmeyen bir muharebe alanında düşman mevzilerine el bombası fırlatırken
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Bir kısmı yaralı Fransız askerleri Oise, Fransa'daki siperde beklerken
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Dize kadar batan çamur içerisinde Britanya askerleri yaralı taşırken
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Alman askerleri alev makinesi ile siperi temizliyor (!)
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Harabeye dönmüş evin önünde Fransız askeri yanında köpek ile birlikte sigarasını içiyor Candor, Oise, Fransa, 1917
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İngiliz tankları az önce ölmüş Alman askerlerinin yanından geçerek ilerliyor
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Batı Cephesinde Alman A7V tankları Rheims yakınlarındaki bir köyden geçiyor, 1918
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Süveyş kanalı, Sina yarımadası ve Filistin cephelerinde İngiliz ordusu ile savaşan Osmanlı ordusuna ait Makineli Tüfek birliği Gazze Şeridi'nde beklerken. 1917
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Batı Cephesine giden askerlere ait renkli bir fotoğraf
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Kimyasal gazdan etkilenmiş ormandan geçen asker ve atı gaz maskeleri ile korunmaya çalışıyor
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Flanders, Belçika yakınlarında Alman askerleri kimyasal gaz ile saldırıya geçiyor. Eylül 1917. Bu gazlar bugün kullanılan biber gazlarından acı verici hardal gazına kadar değişiklik gösteriyor. Ayrıca öldürücü fosfat ve klor da içerenleri mevcut
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İngiliz askerleri, Alman işgalinden dört yıl sonra Ekim 1918'de Fransa'nın Lille şehrine giriyor
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Üzerinde ilgi çekici kamuflajı bulunan Amerikan USS Nebraska savaş gemisi
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Yaralanan posta köpeklerinin tedavi edildiği bir Alman köpek hastanesi, 1918
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Dokuzuncu makineli tüfek birliğinden Amerikan askerleri Kaynak: Onedio.com