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Heyelan yolu bu hale getirdi

14 Kasım 2012 17:35

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yolankarakarabükheyelanrafet vergilikarabük belediye başkanı
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