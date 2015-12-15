Heyecanla beklenen Star Wars'un galasından kareler
15 Aralık 2015 23:40
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Meraklılarının dört gözle beklediği "Yıldız Savaşları-Güç Uyanıyor(Star Wars: The Force Awakens)" filminin prömiyeri Los Angeles'ta yapıldı.
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Yıldız Savaşları serisinin yedinci filmi, Güç Uyanıyor"un sinema severlerle buluşmasına çok az bir süre kaldı. Vizyona girmeden önce filmin prömiyeri Los Angeles'ta yapıldı.
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Sinema tarihinin muhtemelen en büyük prömiyeri olarak nitelenen organizasyonda kimler yoktu ki. Serinin 1970 ve 80'lerdeki filmlerinde oyanayan ve güç uyanıyor ile yine biraraya gelen Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hammill.
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Serinin yaratıcısı George Lucas, Güç Uyanıyor'un yönetmeni J.J. Abrams, ünlü yönetmen Steven Spielberg de prömiyerdeydi.
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Yaklaşık 1 kilometrelik kırmızı halıda filmdeki askerler, robot karakterler de hazır bulundu. Prömiyer için özel güvenlik önlemleri alındı. Hollywood Bulvarı'nda bir haftadır bu anı bekleyen serinin hayranları oyuncuları görebilmek için yoğun çaba harcadı. Kırmızı halıda boy gösteren oyuncular filmle ilgili sır tutma geleneğini sürdürdü.
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Hollywood Bulvarı'nda bir haftadır bu anı bekleyen serinin hayranları oyuncuları görebilmek için yoğun çaba harcadı. Kırmızı halıda boy gösteren oyuncular filmle ilgili sır tutma geleneğini sürdürdü.
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Joseph Gordon-Levitt
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J.J. Abrams, Lupita Nyong'o, Bryan Burk, Michelle Rejwan, Harrison Ford, Lawrence Kasdan, Kathleen Kennedy, Daisy Ridley