Her orgazm olduğunda hapşıran insanlar

Görülen ilk vaka tam yüzyıl öncesine dayanmakta olup, kişi kendini seks yaparken düşündüğünde kontrolsüzce hapşırmaya başladığını belirtiyor
23 Eylül 2021 21:39
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Cinsel kaynaklı hapşırma durumu hem kadında hem erkekte görülebiliyor. Tam olarak neler olduğunu henüz anlayamamış olsak da, genel teori bu durumun nörolojik olduğu yönünde.
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Royal Society of Medicine isimli dergide yayınlanan araştırmada deneklerden 17’si seks düşündüklerinde ve seks yapmak istediklerinde hapşırdı. Üç deneğin de orgazm olduktan sonra hapşırdığı belirlendi
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Oxford’daki John Radcliffe Hastanesi’nde görevli Kulak Burun Boğaz uzmanı Dr. Mahmud Bhutta, ilk başlarda bu olaya inanmadığını ancak yapılan araştırmalardan sonra ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu söyledi.