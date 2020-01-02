"Her hafta kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz"
02 Ocak 2020 15:54
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"Her hafta kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz"
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Uluslararası haber ajansı Reuters, mikroplastikler ile ilgili ilginç bir projeye imza attı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, mikroplastikler kutup bölgesi dahil gezegenimizin en ücra köşelerinde bile karşımıza çıkıyor. İçme suyu dahil her yere karışması nedeniyle insanlar bir süredir düzenli olarak mikroplastik tüketiyor. İşte ne kadar mikroplastik tükettiğimizi gözler önüne seren kareler...
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1 haftada vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 5 gram (Bunun bir kredi kartı boyutunda olduğu belirtiliyor.)
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Bir ayda vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 21 gram. 6 ayda vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 125 gram. Bir yılda vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 250 gram
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6 ayda vücudumuza giren mikroplastik miktarı: 125 gram