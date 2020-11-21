Her gün seks yapmanın 15 faydası
Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, her gün cinsel ilişkinin faydalı olup olmadığını Mahmure'ye anlattı
21 Kasım 2020 18:55
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Partnerler arasında cinsel ilişki sıklığı çoğu zaman gündeme gelen bir konu. Araştırmalar, çiftlerin genel ortalama cinsellik sıklığı haftada 2-3 kez olduğu gösteriyor.
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Her gün seks yapmak sakıncalı mı? sorusunu Mahmure'ye yanıtlayan Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, her gün seks yapmanın faydalarını şöyle anlattı:
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1. Her gün cinsellik, erkeklerde erken boşalma sorununu zaman içinde azaltmaktadır.
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2. Kadınlarda her gün cinsellik orgazm olma ihtimalini artırır ve orgazm olmaya kadar geçen zamanı kısaltır.
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3. Partnerinizle cinselliği daha rahat konuşmanızı sağlar.
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4. Cinsellik kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
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5. Cinsellik bağışıklık sistemini güçlendirir.
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6. Düzenli cinsellik migren sorunun oluşmasını engeller.
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7. Cinsellik oldukça enerji harcatır. Bu sayede formunuzu korumanıza yardımcı olabilir.
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8. Cinsellik sonrası salgılanan hormon olan prolaktin ve cinsellik esansında salgılanan oksitosin vücudun gevşemesini ve mutluluk düzeyini artırır.
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9. Kişinin strese karşı dayanıklılığını artırır. Sorunlarla daha iyi başa çıkabilir.
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10. Kadınlarda adet sancılarının azalmasını sağlar.
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11. Uykunuzun daha kaliteli olmasını sağlar.
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12. Prostat kanseri riskini azaltır.
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13. Sık cinsellik cinsellikle ilgili kaygıları azaltır.
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14. Özgüveni artırır.
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15. Partnerinizin sizi daha çekici algılamasını sağllar
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