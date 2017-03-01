Her gün arkadaşının yolunu gözleyen sevimli köpek
01 Mart 2017 23:20
17
Köpek Ralph, her gün 17 yaşındaki Elisa’nın yoldan geçmesini bekliyor.
27
Elisa o gün geçsin ya da geçmesin, Ralph burnunu o kapının altından kaldırmıyor.
37
metro.co.uk’ta yer alan habere göre, 17 yaşındaki Elisa Lee bir gün arabayla evine giderken kapının altında koca bir burun gördü.
47
Elisa, burnun sahibi olan Golden Retriever cinsi köpeği her gün yol üstünde sevmeye başladı.
57
Elisa ve Ralph’in arkadaşlıkları böyle başladı.
67
Ralph bazen oyuncağıyla oynuyor olsa da, Elisa adını söylediği anda kapının altında bitiveriyor burnu
© Tüm hakları saklıdır.