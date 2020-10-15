Hem sağlık için hem çevre; işte dünyanın en 'yürünebilir şehirleri'
Ulaşım ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, şehirlerde yürünebilecek alanlar bulunmasının sağlık, iklim ve toplum açısından oldukça yararlı olduğunu söylüyor. Ancak dünya genelinde insanlar için yürünebilecek yeterli alan sunan şehirlerin sayısının az olduğu belirtildi.
15 Ekim 2020 12:18
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Ulaşım ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, şehirlerde yürünebilecek alanlar bulunmasının sağlık, iklim ve toplum açısından oldukça yararlı olduğunu söylüyor. Ancak dünya genelinde insanlar için yürünebilecek yeterli alan sunan şehirlerin sayısının az olduğu belirtildi.
220
5 milyondan daha fazla nüfusu olan şehirler arasında yalnıza Kolombiya’nın Bogota kenti, belirlenen 3 kriterde de şartları sağlayabildi.
320
Belirlenen ilk kriter, arabasız 100 metre alan içinde bulunabilecek, park, yaya yolu, meydan gibi alanların varlığı. Bu kritere uyumlu olan ilk 5 şehir şöyle sıralandı:
420
Hong Kong
520
Moskova
620
Paris
720
Bogota
820
Londra
920
İkinci kriter ise 1 kilometre içinde sağlık hizmeti ve eğitime erişebilecek nüfus oranı. Bu kriteri sağlayan şehirler ise şöyle sıralandı:
1020
Paris
1120
Lima
1220
Londra
1320
Santiago
1420
Bogota
1520
Üçüncü kriter ise insanların gidecekleri yere dolanmadan yürüyerek ulaşmasına yardımcı olan şehir blokları. Bu bloklara sahip şehirler ise şöyle sıralandı: