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Hem sağlık için hem çevre; işte dünyanın en 'yürünebilir şehirleri'

Ulaşım ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, şehirlerde yürünebilecek alanlar bulunmasının sağlık, iklim ve toplum açısından oldukça yararlı olduğunu söylüyor. Ancak dünya genelinde insanlar için yürünebilecek yeterli alan sunan şehirlerin sayısının az olduğu belirtildi.

15 Ekim 2020 12:18

120

Ulaşım ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü’nden araştırmacılar, şehirlerde yürünebilecek alanlar bulunmasının sağlık, iklim ve toplum açısından oldukça yararlı olduğunu söylüyor. Ancak dünya genelinde insanlar için yürünebilecek yeterli alan sunan şehirlerin sayısının az olduğu belirtildi.

220

5 milyondan daha fazla nüfusu olan şehirler arasında yalnıza Kolombiya’nın Bogota kenti, belirlenen 3 kriterde de şartları sağlayabildi.

320

Belirlenen ilk kriter, arabasız 100 metre alan içinde bulunabilecek, park, yaya yolu, meydan gibi alanların varlığı. Bu kritere uyumlu olan ilk 5 şehir şöyle sıralandı:

420

Hong Kong

520

Moskova

620

Paris

720

Bogota

820

Londra

920

İkinci kriter ise 1 kilometre içinde sağlık hizmeti ve eğitime erişebilecek nüfus oranı. Bu kriteri sağlayan şehirler ise şöyle sıralandı:

1020

Paris

1120

Lima

1220

Londra

1320

Santiago

1420

Bogota

1520

Üçüncü kriter ise insanların gidecekleri yere dolanmadan yürüyerek ulaşmasına yardımcı olan şehir blokları. Bu bloklara sahip şehirler ise şöyle sıralandı:

1620

Hartum

1720

Bogota

1820

Lima

1920

Karachi

2020

Tokyo

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