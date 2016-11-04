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HDP'lilerin gözaltına alınma fotoğrafları

04 Kasım 2016 06:50

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sırrısüreyyaselahattin demirtaşgözaltıfotoğraf
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