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HDP Adana ve Mersin il başkanlıklarına saldırı!

18 Mayıs 2015 20:11

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Adana ve Mersin'de HDP İl Başkanlıkları'nın bulunduğu binalarda bu sabah patlamalar meydana geldi

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Binalarda ve parti merkezlerinde hasara yolaçan patlamalar sırasında Adana'da 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

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Adana'daki patlama kargo paketinden, Mersin'deki ise dün gönderilen çiçeğin patlaması sonucu gerçekleştiğiddia ediliyor

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18 Nisan'da da HDP’nin Ankara Çankaya’daki yeni genel merkez binasına silahlı saldırı düzenlenmişti

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Ara ara HDP'nin seçim araçları da saldırıya uğradı

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