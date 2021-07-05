Haziran enflasyonu beklentileri aştı; ekonomistler nasıl yorumladı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıkladı. Buna göre TÜFE haziranda yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 oldu. Açıklanan bu veriler piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.
05 Temmuz 2021 10:41
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İşte TÜFE'yle ilgili bazı ekonomist yorumları:
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Haziran enflasyonu beklentileri aştı; ekonomistler nasıl yorumladı?
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Haziran enflasyonu beklentileri aştı; ekonomistler nasıl yorumladı?