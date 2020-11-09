Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifa paylaşımını hangi gazeteler, nasıl gördü?
09 Kasım 2020 10:18
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifa paylaşımını hangi gazeteler, nasıl gördü?
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Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığına getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti. Albayrak’ın söz konusu istifasını sosyal medya hesabı Instagram’dan yapması ve açıklama metninde kullandığı ifadeler tartışma konusu oldu. Albayrak’ın hesabından yapılan istifa açıklaması hakkında hükûmete yakınlığıyla bilinen gazete ve televizyonlarda şimdiye kadar hiç bahsedilmedi. Albayrak’ın hesabından yapılan paylaşılan istifa metniyle ilgili hükûmet kanadından da herhangi bir açıklama gelmedi.
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Albayrak’ın mesajı hükümete yakınlığıyla bilinen birçok gazetenin bugünkü manşetlerinde de yer almadı. Albayrak’ın mesajını birinci sayfalarına taşıyan gazeteler şöyle: