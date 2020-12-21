Hazal Kaya yeni projesi için hazırlıklara başladı; şan dersleri alıyor
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yıllar sonra yeni projesiyle ekranlara dönüyor
21 Aralık 2020 11:14
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Hazal Kaya, yeni dizi projesi için şan dersleri almaya başladı. Dizide kendi sesiyle şarkı söylemek isteyen Kaya, başarılı olabilmek için yoğun çalışmalara başladı
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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu” ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl bebeği Fikret Ali’yi dünyaya getirdikten sonra setlere ara vermişti.
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Fikret Ali’nin büyümesiyle birlikte oyunculuğa geri dönen Kaya, bir dönem dizisinde şarkıcı rolünü üstlendi.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; doğumdan sonraki ilk işi için karakterine titizlikle hazırlanan oyuncu, şan dersleri almaya başladı.
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Dizide playback yapmaya sıcak bakmayan ve kendi sesini kullanmak isteyen Hazal Kaya, sete girmeden önce şan derslerini tamamlama gayreti içinde.
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