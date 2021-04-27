Hazal Kaya: Bütün kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan grupların daha sağlıklı, güvenli ve eşit bir dünyada yaşaması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim
Oyuncu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye'nin İyi Niyet Elçisi seçildi.
27 Nisan 2021 10:48
14
Hazal Kaya: Bütün kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan grupların daha sağlıklı, güvenli ve eşit bir dünyada yaşaması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim | Oyuncu Hazal Kaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye UNFPA) ile sosyal sorumluluk projesine imza attı.
24
UNFPA’nın hesabından, işbirliğinin tüm detaylarının UNFPA’nın YouTube kanalından 28 Nisan 13.00’da, Hazal Kaya ile yapılacak canlı yayın ile konuşulacağı paylaşıldı.
34
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, ‘’Bütün kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan grupların daha sağlıklı, güvenli ve eşit bir dünyada yaşaması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim’’ açıklamasında bulundu.
44
UNFPA’nın bir diğer İyi Niyet Elçileri olan Songül Öden ve Edis Görgülü, oyuncuyu sosyal medya hesaplarından tebrik ettiler. Kaya’nın fotoğrafını paylaşan Edis Görgülü, ‘’Hoşgeldin Hazal’ımız’’ yazarak, Öden de aynı şekilde Kaya’nın fotoğrafını, ‘’Canım, aramıza hoşgeldin’’ yazarak paylaştı.