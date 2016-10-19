Hayvanları selfie çekmeye ikna eden adam!

29 yaşındaki İrlandalı Allan Dixon, kendisini gerçek "Dr. Dolittle' olarak tanımlıyor. (Eddie Murphy'nin canlandırdığı Dr. Dolittle karakteri, aynı isme sahip olan filmde, hayvanlarla konuşma yeteneğine sahip olan bir doktorun hikayesini anlatıyordu.)
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Dixon, hayvanlarla 5 dakika ile 3 saat arasında zaman geçirerek, onları 'selfie' çekmeye ikna ettiğini söylüyor.
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Hayvanları 'selfie'ye ikna etmek için önce güvende hissetmelerini sağladığını söyleyen Dixon, bunun için çoğu zaman yerlerde süründüğünü ve kıyafetlerinin bu yüzden kirli gözüktüğünü ifade ediyor.
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Hayvanlarla çekilecek en iyi 'selfie'ler için ipucu da veren Dixon, çok dikkatli olmak ve onları provoke etmemek gerektiğini söylüyor.
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Dixon, esprili bir dille 'selfie' çekilecek hayvanın timsah olmadığından emin olunması konusunda meraklıları uyarıyor.