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Hayvanları selfie çekmeye ikna eden adam!

19 Ekim 2016 15:33

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29 yaşındaki İrlandalı Allan Dixon, kendisini gerçek "Dr. Dolittle' olarak tanımlıyor. (Eddie Murphy'nin canlandırdığı Dr. Dolittle karakteri, aynı isme sahip olan filmde, hayvanlarla konuşma yeteneğine sahip olan bir doktorun hikayesini anlatıyordu.)

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Dixon, hayvanlarla 5 dakika ile 3 saat arasında zaman geçirerek, onları 'selfie' çekmeye ikna ettiğini söylüyor.

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Hayvanları 'selfie'ye ikna etmek için önce güvende hissetmelerini sağladığını söyleyen Dixon, bunun için çoğu zaman yerlerde süründüğünü ve kıyafetlerinin bu yüzden kirli gözüktüğünü ifade ediyor.

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Hayvanlarla çekilecek en iyi 'selfie'ler için ipucu da veren Dixon, çok dikkatli olmak ve onları provoke etmemek gerektiğini söylüyor.

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Dixon, esprili bir dille 'selfie' çekilecek hayvanın timsah olmadığından emin olunması konusunda meraklıları uyarıyor.

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