Hayvanat bahçesinde açlıktan ölmek üzere olan aslanlar görüntülendi
20 Ocak 2020 12:54
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Hayvanat bahçesinde açlıktan ölmek üzere olan aslanlar görüntülendi
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Sudan’ın başkenti Hartum’daki bir hayvanat bahçesinde açlıktan zayıf düşen aslanların görüntüsü ülkede gündem oldu. Kuraşi Hayvanat Bahçesini ziyaret eden Osman Salih adlı kullanıcı, bir kafeste açlıktan ölmek üzere olan aslanların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Paylaşılan fotoğraflarda, yeterli beslenemeyen aslanların açlıktan zayıf düştüğü görüldü.
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Aslanların videosunu da paylaşan Salih, bu aslanlardan birinin açlıktan öldüğünü öne sürdü. Yaşam mücadelesi veren aslanların görüntüsü sosyal medyada tepki çekince, Kuraşi Hayvanat Bahçesi müdürü konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Müdür, açıklamasında konuyu son 3 ay içerisinde defalarca Yaban Hayatı Koruma Müdürlüğü’ne ilettiğini, ancak bir yanıt gelmediğini savundu. İlgili birime gönderdiği mesajda, hayvanat bahçesinde bulunan etoburların başka bir yere taşınması için talepte bulunduğunu kaydetti.