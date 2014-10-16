Hayranlık uyandıran kuşbakışı 30 şehir
16 Ekim 2014 13:52
130
Niagara Şelaleleri (Kanada)
330
Central Park, New York City (ABD)
430
Dubai Adaları (Birleşik Arap Emirlikleri)
530
Hedge maze, Longleat (İngiltere)
1130
Tulip fields (Hollanda)
1330
Dubrovnik (Hırvatistan)
1530
Meskendir Vadisi (Türkiye)
1730
Capetown (Güney Afrika)
2330
Giza Piramitleri (Mısır)
2430
Bac Son Valley (Vietnam)
2530
Marina Bay, Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)
2630
Rio de Janeiro (Brezilya)
2730
Pirinç tarlaları (Çin)
2830
Vatican City, Rome (Italya)
2930
Pomerania Gölü (Polonya)
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