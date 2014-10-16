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Hayranlık uyandıran kuşbakışı 30 şehir

16 Ekim 2014 13:52

130

Niagara Şelaleleri (Kanada)

230

Barselona (İspanya)

330

Central Park, New York City (ABD)

430

Dubai Adaları (Birleşik Arap Emirlikleri)

530

Hedge maze, Longleat (İngiltere)

630

Mexico City (Meksika)

730

Venedik (Italya)

830

Amsterdam (Hollanda)

930

Namib Çölü (Namibia)

1030

Chicago (ABD)

1130

Tulip fields (Hollanda)

1230

Bern (İsviçre)

1330

Dubrovnik (Hırvatistan)

1430

Paris (Fransa)

1530

Meskendir Vadisi (Türkiye)

1630

Shanghai (Çin)

1730

Capetown (Güney Afrika)

1830

Moskova (Rusya)

1930

Atina (Yunanistan)

2030

Vancouver (Kanada)

2130

Malé (Maldivler)

2230

Seattle (ABD)

2330

Giza Piramitleri (Mısır)

2430

Bac Son Valley (Vietnam)

2530

Marina Bay, Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

2630

Rio de Janeiro (Brezilya)

2730

Pirinç tarlaları (Çin)

2830

Vatican City, Rome (Italya)

2930

Pomerania Gölü (Polonya)

3030

San Francisco (ABD)

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