Hayran grubu ARMY'ler BTS için yılda bin dolar harcıyor
K-pop grubu BTS'in hayran grubu ARMY'ler pop yıldızlarının ortaya koyduğu ürünlere en çok harcama yapan grup olmalarıyla biliniyor. Yapılan araştırmaya göre hayranlar grup için yılda bin dolardan (yaklaşık 7 bin TL) fazla harcama yapabiliyor.
24 Aralık 2020 15:00
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BTS, Güney Kore'de ortaya çıkan müzik akımı K-pop'un en tanınan temsilcilerinden biri ve yaptıkları her şarkı ABD dahil pek çok ülkede müzik listelerini altüst etmeyi başarıyor. Independent Türkçe'nin haberine göre; bu başarının altında yatan temel gerekçelerden biriyse BTS hayranlarının oluşturduğu sosyal ağlar.
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ARMY'ler RM'in liderliğindeki grubu her türlü sosyal medya platformunda destekleyerek grubun şarkılarının ve albümlerinin pek çok kişinin gündemine girmesini sağlıyor.
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ARMY'lerin gruba desteği ve bağlılığı küresel boyutta ve destekledikleri grup için en çok harcama yapan hayran kitlesi unvanını da ellerinde bulunduruyor.
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Grubun her bir hayranı resmi makalelere ortalama 545 dolar (yaklaşık 4 bin TL), online konserler için 541 dolar harcıyor.
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Ayrıca albüm başına 336 dolar (yaklaşık 2 bin 500 TL) harcadıkları da belirtiliyor.
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Öte yandan istatistikler de hayranların alışkanlıklarına dair bilgi sunuyor.
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Hayran grubundaki her bir kişinin en az 15 orijinal albümü olduğu ve şovlar için 5 bilet aldığı düşünülüyor.
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Hayranlar grup için yılda bin dolardan ( yaklaşık 7 bin TL) fazla harcama yapabiliyor.
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BTS ve hayranları bu yıl özellikle Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) hareketine yaptığı bağışlarla dikkat çekmişti.
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Hayran grubu ARMY'ler BTS için yılda bin dolar harcıyor
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Hayran grubu ARMY'ler BTS için yılda bin dolar harcıyor