Soğan gözyaşı ile keder gözyaşı arasında fark var mıdır?
26 Kasım 2013 21:02
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Göz pınarlarınızdan yaşlar süzülürken halinizi soran olursa, yakınlarda birisinin soğan kestiğini söyleyebilirsiniz. Ancak bu iki çeşit gözyaşı arasındaki bir fark var mıdır?
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Fotoğrafçı Rose-Lynn Fisher'in son projesine göre cevap evet.
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Fisher, 'Gözyaşlarının topografisi' isimli projesinde kurutulmuş gözyaşlarını mikroskop yardımı ile fotoğrafladı.
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Sanatçı projeye kendi gözyaşlarını toplayarak başlamış. Tanıdıklarının da yardımı ile Fisher kısa sürede 100 gözyaşı örneğine ulaşmış.
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Fisher projesi için şunları söylüyor: Fotoğraflardaki gözyaşları bir mekan hissi uyandırıyor. Sanki duygusal bir mekanın havadan çekilmiş fotoğrafları gibiler.
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