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Haydarpaşa Garı'nda tesettür defilesi

14 Mayıs 2016 01:05

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Türkiye’de ilk kez düzenlenen İstanbul Modest Fashion Week, dünyanın farklı ülkelerinden bir çok muhafazakar giyim firmasını bir araya getirdi.

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Organizasyona Birleşik Arap Emirlikleri’nden Annah Hariri, Endonezya’dan Anniesa Hasbuan, Fransa’dan Gulshaan, Bahreyn’den Samair Murad Colllezione gibi isimlerin koleksiyonları sergilendi.

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İki gün sürecek fuara sosyal medyadan tepkiler gelmesi nedeniyle nedeniyle polis gar girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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İslamcı çizgiye yakın bir yayın politikası ile bilinen Vahdet gazetesi, İstanbul Modest Fashion Week'te tesettürlü mankenlerin podyuma çıkacak olmasına tepki göstererek, "Tesettürün içini boşalttılar, modanız batsın" demişti.

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