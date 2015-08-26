Hayatlarında deniz görmeyen nineler internetten para toplayıp tatile gitti!
26 Ağustos 2015 15:36
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İtalya'nın kuzeyinde, Alp Dağları yakınlarındaki bir kasabada yaşayan bir grup yaşlı kadın, hayatlarında ilk kez denizi görme hayallerini internet üzerinden para toplayarak gerçekleştirdi.
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Trento bölgesindeki Daone kasabasında yaşayan, 70-93 yaşları arasındaki 12 kadın, bir sohbet sırasında hiçbirinin hayatlarında bir kez bile deniz görmediğini fark etmiş. Deniz görme hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veren kadınlar, ilk başta pek de başarılı olamamış.
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Turta yapıp satan, tombala oyunları düzenlemeye başlayan kadınlar bu yöntemle sadece birkaç yüz euro toplayabilmiş. Kasabanın itfaiyecilerinin hazırladığı takvimden esinlenerek bir takvim de yapmışlar. Bir fotoğrafçının da yardımıyla, takvimin 12 yaprağından her birine, kadınlardan birinin, hayalindeki bir şeyi yaparken görüldüğü fotoğraflar basmışlar.
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İnternette bir bağış sayfası açan kadınlar, bağış yapanlara kartpostal, yemek kursu gibi çeşitli hediyeler de teklif ederek 1 aylık bir süre zarfında 6 bin euro'nun üzerinde para toplamayı başardı.
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Sonunda topladıkları parayla ay başında Hırvatistan'ın Ugljan adasına giden kadınlar, denize ilk kez girerken çektirdikleri fotoğrafları da Facebook'ta paylaştı."Bir insan için küçük, insanlık için büyük bir adım" gibi sözlerle paylaşılan fotoğraflar kadınların yüzlerce takipçisi tarafından sevinçle karşılandı.