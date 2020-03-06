Hayatınızı renklendirecek 16 seks önerisi
İlişkilerde seks hayatının monotonluğu çiftlerin problemlerinden biri. İşte cinsel hayatına renk katmak isteyenler için 16 seks önerisi
06 Mart 2020 22:58
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Sabahın ilk saatlerinde sevişmeyi deneyin
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Nasıl bir seks istediğinizi partnerinize açıkça söyleyin
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Gizli zevk bölgelerinizi keşfedin ve partnerinizle paylaşın
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Yatak odanıza gereken önemi verin
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Giyinirken sizi izlemesine izin verin
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Gözlerinizi bağlayarak sevişmeyi deneyin
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Telefonların fişini çekin
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Seks sırasında birbirine güzel şeyler söyleyin
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Sizi havaya sokacak şey müzik ve romantik bir aydınlanmadan ziyade kimi zaman sessizlik ve karanlık olabilir
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Yeri geldiğinde hızlı sevişmelerden kaçınmayın
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Ona rahatlatıcı bir masaj yapın
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Mümkün olduğunca göz teması kurun
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Ortamı fazla değil loş bir ışıkla aydınlatın
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İç çamaşırlarınızı partnerinizin çıkartmasına izin verin
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Ön sevişmeyi kısa tutmayın
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