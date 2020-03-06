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Hayatınızı renklendirecek 16 seks önerisi

İlişkilerde seks hayatının monotonluğu çiftlerin problemlerinden biri. İşte cinsel hayatına renk katmak isteyenler için 16 seks önerisi

06 Mart 2020 22:58

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Sabahın ilk saatlerinde sevişmeyi deneyin

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Nasıl bir seks istediğinizi partnerinize açıkça söyleyin

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Gizli zevk bölgelerinizi keşfedin ve partnerinizle paylaşın

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Yatak odanıza gereken önemi verin

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Birlikte banyo yapın

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Giyinirken sizi izlemesine izin verin

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Gözlerinizi bağlayarak sevişmeyi deneyin

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Telefonların fişini çekin

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Seks sırasında birbirine güzel şeyler söyleyin

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Sizi havaya sokacak şey müzik ve romantik bir aydınlanmadan ziyade kimi zaman sessizlik ve karanlık olabilir

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Yeri geldiğinde hızlı sevişmelerden kaçınmayın

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Ona rahatlatıcı bir masaj yapın

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Mümkün olduğunca göz teması kurun

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Ortamı fazla değil loş bir ışıkla aydınlatın

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İç çamaşırlarınızı partnerinizin çıkartmasına izin verin

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Ön sevişmeyi kısa tutmayın

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