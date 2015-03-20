Hayatını kurtaran aileyi sahiplenen bir saksağan; Penguin
20 Mart 2015 00:12
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Avustralya'da genç bir aile tarafından kurtarıldıktan ve sağlığına geri kavuştuktan sonra 'Penguin' ismindeki saksağan, ailenin bir arkadaşı ve düzenli ziyaretçisi haline geldi.
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2013'te, Noah tarafından bir kütüphane civarında uçmaya çalışırken yerde buldu Penguin'i. Sağlıklı haline kavuşturduktan sonra Cameron, Sam ve çocuklar (Reuben, 13, Noah, 11, Oli, 9) Penguin'in özgürce uçmasına izin verdiler, ama yine de aileyle vakit geçirmek için geri döndü.
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Penguin, evde aylak aylak dolaşıyor, evdekilerin peşinden uçuyor hatta omuzlarına tünüyor.
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Kuş, kendi gideceği yere gitmek için sabahları ailenin evden çıkmasını bekliyor ve çocuklar okuldan döndüğünde onları karşılıyor; "Köpeğin kuyruğunu sallaması gibi, ağaca oturuyor ve heyecanlandığında kanatlarını çırpıyor."