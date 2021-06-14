Hayatını kaybeden YouTuber Alex Dragomir'in son mesajı
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan 17 yaşındaki ünlü YouTuber Alex Dragomir hayatını kaybetti. Genç YouTuber'ın son mesajı dikkat çekti.
14 Haziran 2021 17:38
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Milyonlarca takipçiye ulaşmayı başaran 17 yaşındaki ünlü YouTuber Alex Dragomir hayatını kaybetti. Ölüm haberi kız kardeşi tarafından verilen YouTuber, geçirdiği yedi saatlik bir ameliyata dayanamayarak hayata veda etti.
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YouTuber'ın Twitter'da yaptığı son paylaşım, ölüm haberinin duyurulmasından sonra hızla yayıldı
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YouTuber söz konusu tweet'te takipçilerine şu ifadelerle seslendi: "Hayati bir ameliyata giriyorum. Eğer işe yaramazsa, sizlerle harika vakit geçirdiğimi bilmenizi istiyorum. Hepinize bana yaptıklarınız için teşekkür ederim."
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Dragomir'in bu paylaşımından bir gün sonra ünlü YouTuber'dan acı haber geldi. Dragomir'in kız kardeşi aynı hesaptan yaptığı paylaşımda "Yedi saatlik bir operasyondan sonra kalbi daha fazla dayanamadı" mesajını yayınladı.
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Yaşamını İngiltere'de sürdüren genç YouTuber, sıkı bir Manchester United taraftarıydı. Ölüm haberini duyan İngiliz futbolcu Marcus Rashford, konuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda Dragomir için "Gerçek bir süper star. Sonuna kadar mücadele etti!" yorumunu yaptı.Alex Dragomir, bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele ediyordu. Zaten YouTube'daki paylaşımlarında da genel olarak bu süreci anlatan genç YouTuber, insanların yüreklerine dokunmayı başarmıştı. Konuyla ilgili çektiği son videoda ise kalbinin çok zayıf olduğundan bahseden Dragomir, buna yapılacak bir şey kalmadığını ancak kalp nakli gerektiğini söylemişti.
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Alex Dragomir, bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele ediyordu. Zaten YouTube'daki paylaşımlarında da genel olarak bu süreci anlatan genç YouTuber, insanların yüreklerine dokunmayı başarmıştı. Konuyla ilgili çektiği son videoda ise kalbinin çok zayıf olduğundan bahseden Dragomir, buna yapılacak bir şey kalmadığını ancak kalp nakli gerektiğini söylemişti. (NTV)