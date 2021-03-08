Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Farklı camialardan sanatçının ardından taziye mesajları paylaşıldı.
08 Mart 2021 22:17
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Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
217
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
317
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
417
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
517
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
617
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
717
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
817
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
917
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
1017
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
1117
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
1217
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
1317
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
1417
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
1517
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
1617
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
1717
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı
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