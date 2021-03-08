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Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Farklı camialardan sanatçının ardından taziye mesajları paylaşıldı.

08 Mart 2021 22:17

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Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

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Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

317

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

417

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

517

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

617

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

717

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

817

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

917

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

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Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

1117

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

1217

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

1317

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

1417

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

1517

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

1617

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

1717

Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ardından çok sayıda isimden başsağlığı mesajı

Rasim Öztekin
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