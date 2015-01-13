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Hayatımızı kolaylaştıracak dâhiyane ve ilginç icatlar

13 Ocak 2015 21:02

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Sıcak ya da soğuk içecekler telefonunuzu şarj etsin

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Çoklu prizimizin bir girişi bazen bozulur. O girişi kullanamayız ve çoğu zaman ihtiyacımız da olur o girişe. İşte çözümü, değiştirin, yapboz gibi

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Ve nihayet prizler artık duvara mahkûm değil

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Yana yakıla şarj adaptörü aramanıza gerek kalmayacak, duvarlara USB çıkışlar geliyor

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Ve USB prizlerin aydınlatması da var, rahatça takabilesiniz diye

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Şarj edilebilir pillerinizi USB çıkışlarıyla doldurabilirsiniz

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Fermuar kulaklık, artık kulaklığınızı çözmek için vakit kaybetmeyeceksiniz

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Telefon şarjı için güneşi kullanın

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Artık şunun rengi neydi diye araştırma yapmanıza gerek yok, tarayıcı kalem, bu zor sorunun cevabını verecek

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Nerenin boş olduğunu dakikalarca aramaya gerek yok. Zira dolu yerler kırmızı, boş yerler yeşil

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Çayımızı yahut kahvemizi yudumlarken ya da taşırken bazen taşar ve üzerimize damlar. İşte bunun da aslında çok basit bir yöntemi varmış. Bardağın dışından ekvator çizmişler.

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Hepimiz biraz dinlenmek isteriz, eğer yağmur yağmışsa banklara oturamayız. Ama bu banklar başka. Kolayca diğer tarafını çevirip rahat rahat dinlenebilirsiniz

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Kolilerin bantlarını açmak için kesici, delici alet aramanıza gerek yok

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İpi çekin, yeter

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Anahtarlarınız, cüzdanınız, bilgisayarınız gibi pek çok şeye ekleyebileceğiniz küçük parçalar (?). Eğer herhangi bir şeyi kaybederseniz, akıllı telefonunuzdan bulunduğu konuma bakabilirsiniz.

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Yer kaplamayan bisiklet parkı

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Türkler basket oynamazlar genelde, fakat iş çöp atmaya gelince çok kimse basketçi kesilir. Bu çöp tenekesi de eğlenceli görünüyor

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O kadar merdiveni inmenize gerek yok. Kaydırak var, hızlı şekilde inin

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Ben okuldayken bu neredeydi?

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Geri dönüşüme katkı sağlayın metroya bedava binin

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Trafikte geri sayım başlıyor

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Zeminin kaygan olduğunu en iyi anlatan şey sanırım muz kabuğudur. Bu da eğlenceli görünüyor

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Taze pizza otomatı. Bu makine sizin için pizza yapacak!

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Entegre su dolum istasyonu

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Fırça tarakta biriken saçları temizlemek artık kolay

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Filminize tuvalette de devam edebilirsiniz

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