Hayatımızı kolaylaştıracak dâhiyane ve ilginç icatlar
13 Ocak 2015 21:02
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Sıcak ya da soğuk içecekler telefonunuzu şarj etsin
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Çoklu prizimizin bir girişi bazen bozulur. O girişi kullanamayız ve çoğu zaman ihtiyacımız da olur o girişe. İşte çözümü, değiştirin, yapboz gibi
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Ve nihayet prizler artık duvara mahkûm değil
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Yana yakıla şarj adaptörü aramanıza gerek kalmayacak, duvarlara USB çıkışlar geliyor
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Ve USB prizlerin aydınlatması da var, rahatça takabilesiniz diye
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Şarj edilebilir pillerinizi USB çıkışlarıyla doldurabilirsiniz
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Fermuar kulaklık, artık kulaklığınızı çözmek için vakit kaybetmeyeceksiniz
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Telefon şarjı için güneşi kullanın
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Artık şunun rengi neydi diye araştırma yapmanıza gerek yok, tarayıcı kalem, bu zor sorunun cevabını verecek
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Nerenin boş olduğunu dakikalarca aramaya gerek yok. Zira dolu yerler kırmızı, boş yerler yeşil
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Çayımızı yahut kahvemizi yudumlarken ya da taşırken bazen taşar ve üzerimize damlar. İşte bunun da aslında çok basit bir yöntemi varmış. Bardağın dışından ekvator çizmişler.
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Hepimiz biraz dinlenmek isteriz, eğer yağmur yağmışsa banklara oturamayız. Ama bu banklar başka. Kolayca diğer tarafını çevirip rahat rahat dinlenebilirsiniz
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Kolilerin bantlarını açmak için kesici, delici alet aramanıza gerek yok
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Anahtarlarınız, cüzdanınız, bilgisayarınız gibi pek çok şeye ekleyebileceğiniz küçük parçalar (?). Eğer herhangi bir şeyi kaybederseniz, akıllı telefonunuzdan bulunduğu konuma bakabilirsiniz.
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Yer kaplamayan bisiklet parkı
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Türkler basket oynamazlar genelde, fakat iş çöp atmaya gelince çok kimse basketçi kesilir. Bu çöp tenekesi de eğlenceli görünüyor
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O kadar merdiveni inmenize gerek yok. Kaydırak var, hızlı şekilde inin
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Ben okuldayken bu neredeydi?
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Geri dönüşüme katkı sağlayın metroya bedava binin
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Trafikte geri sayım başlıyor
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Zeminin kaygan olduğunu en iyi anlatan şey sanırım muz kabuğudur. Bu da eğlenceli görünüyor
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Taze pizza otomatı. Bu makine sizin için pizza yapacak!
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Entegre su dolum istasyonu
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Fırça tarakta biriken saçları temizlemek artık kolay
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