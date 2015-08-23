Hayata çarşafla tutundular

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren Suriyeli 2 genç, boğulmaktan son anda vatandaşların uzattığı çarşafla kurtarıldı.
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İlçedeki Halk İskelesi önünde kimlikleri henüz öğrenilmeyen 2 Suriyeli genç, serinlemek için denize girdi.
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Akıntıya kapılan gençler, boğulma tehlikesi geçirdi.Gençlerin suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, iskele üzerinden çarşaf uzattı.
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Bir süre çarşafla suyun üzerinde kalan gençler, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı can kurtaranları tarafından sudan çıkarıldı.Suriyeli gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.