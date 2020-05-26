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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının geçen yılın son günlerinden 2020'nin başladığı günden kadar dünyada milyarlarca insanı etkiledi. DÜnya genelinde 5.4 milyondan fazla insan enfekte olurken 364 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle alınan sosyal izolasyon önlemleri dünyanın dört bir yanında pek çok insanın hayatlarının bir süreliğine durma noktasına gelmesine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları sevdikleri dizi, film ve popüler kültür sembollerini kullanarak "Planlarım-2020" furyası başlattı.

26 Mayıs 2020 13:18

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının geçen yılın son günlerinden 2020'nin başladığı günden kadar dünyada milyarlarca insanı etkiledi. DÜnya genelinde 5.4 milyondan fazla insan enfekte olurken 364 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle alınan sosyal izolasyon önlemleri dünyanın dört bir yanında pek çok insanın hayatlarının bir süreliğine durma noktasına gelmesine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları sevdikleri dizi, film ve popüler kültür sembollerini kullanarak "Planlarım-2020" furyası başlattı. İşte öne çıkan paylaşımlardan birkaçı:

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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"Hayaller-hayatlar" furyası Covid-19 günlerinde geri döndü

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