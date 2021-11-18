Hayalindeki eşi direklere afiş asarak arıyor

İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 60 yaşındaki Ferhat Kara, yeniden evlenmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Hazırladığı "evlenmek istiyorum" afişini ilçedeki direklere asan Kara, "Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim" dedi.
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10 yıl önce eşini kaybeden Kara, sokak sokak dolaşarak aydınlatma direklerine "evlenmek istiyorum" afişi astı.
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İlanda 45-50 yaş arası bir eş aradığını belirten Kara, emekli olduğu bilgisini de paylaştı.
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10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, “Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım” ifadelerini kullandı.