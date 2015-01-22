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Hayalet yılanlar

22 Ocak 2015 15:30

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Kamuflaj ustası yılanlar hayalet gibiler. Yeşil renkleriyle tabiattaki yeşilliklerden ayırtedilmesi zor olan bu yeşil hayaletlerden korkmanıza gerek yok. Çünkü bu yılanlar Hindistan ve Amazonlar gibi tropik iklimlerde yaşıyor

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