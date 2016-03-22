Havaalanlarında gerçekleştirilen terör saldırıları
22 Mart 2016 17:19
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30 Mayıs 1972: İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Lod Airport’ta üç teröristin gerçekleştirdiği saldırı da 26 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.
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29 Aralık 1975: New York şehrindeki La Guardia Havalimanı’ndaki bombalı saldırı da 11 kişi öldü, 74 kişi yaralandı. Bombacının kimliği tam doğrulanamadı ancak Hırvat kökenli olduğu açıklandı
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7 Ağustos 1982: Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Ermeni ASALA örgütü üyesi Zohrab Sarkissian ve Levon Ekmekçiyan’on planladığı saldırı da 9 kişi öldü, 72 kişi yaralandı
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15 Temmuz 1983: Fransa’nın Orly Havalimanı’nda Ermeni Asala örgütünce Türk Hava Yolları kontuarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi öldü, 55 kişi yaralandı
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1984 Heathrow Havalimanı: 1984 yılında Heathrow Havalimanı'nda 2.Terminal’de bagaj alanında patlayan bomba biri ağır 22 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı
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27 Aralık 1985: Roma ve Viyana Havalimanları’nda El Al İsrail Havayolları bilet satış ofisleri hedef alındı. Her iki saldırı da toplam 19 kişi öldü, 140 kişi yaralandı. 4 terörist öldürüldü
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24 Temmuz 2001: Sri Lanka’nın Bandaranaike Havalimanı’nda Tamil Gerillaları’nın saldırısı sonucu 14 kişi öldü, çok sayıda uçak ve helikopter zarar gördü
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4 Temmuz 2002: Los Angeles Havalimanı’nda El Al İsrail Havayolları’nın bilet satış ofisine silahla ateş açan Mısırlı Hesham Mohamed Hadayet, güvenlik görevlilerince öldürüldü
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30 Aralık 2006: Madrid’in Barajas Havalimanı’nda Terminal 4’teki park alanında bomba yüklü kamyon patladı. İki kişi öldü, 52 kişi yaralandı.
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30 Haziran 2007: İskoçya’nın Glasgow Havalimanı’nda intihar bombacısı arabasıyla terminal binasına girmeye çalıştı. Olayda saldırgan öldürüldü.
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24 Ocak 2007: Rusya’nın başkenti Moskova’daki Domodedovo Airport’ta intihar bombacısı kendini patlattı. 37 kişi hayatını kaybetti, 173 kişi yaralandı
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