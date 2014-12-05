Hastalarını 'çıplak terapi' ile tedavi ediyor

Sarah White adlı 24 yaşındaki psikolog, klasik terapilerin hastaların bilinçaltını ortaya çıkarmaktan çok bastırdığını düşünerek, bilinçaltını ortaya çıkarmanın en iyi yolunun "striptizle açılmak" olduğuna karar verdi.
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White, terapi seanslarında “uyarmanın gücü”nden faydalanarak hastaların kendi hayatlarının kontrolünü kendi ellerine almasını sağladığını belirterek, “amaç çıplaklığı kullanarak kişinin kendisini ve dünyayı daha iyi anlamasını sağlamak.
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Böylece kişi kendini daha mutlu hissediyor ve kendine güveni artıyor. Seanslar sırasında yaşanan heyecan, dış dünyadan da daha fazla heyecan duyulamasını sağlıyor” dedi.
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Terapist, bu yöntemle hastalarına saklayacak bir şeyi olmadığını göstererek, hastaların da kendilerini açmalarını sağladığını iddia ediyor.
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Sarah White, striptizle terapi seanslarına önce internet üzerinden başlıyor. Yani terapistle hasta skype üzerinden seansa başlıyor.
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Her biri 150 dolar olan bir saatlik striptizli terapi seanslalarında bayan White heö hastasıyla konuşup hem de üzerinde hiçbir şey kalmayıncaya kadar soyunuyor.
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Bir süre sonra yüz yüze terapi seanslarına geçiliyor ve onlarda da aynı “tedavi yöntemi” uygulanıyor. Bayan White halen 30 hastası bulunduğunu ve bunların çoğunun da erkeklerden oluştuğunu söylüyor.