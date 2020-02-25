Hasankeyf'e hüzünlü veda

Ilısu Barajı’nda su seviyesi yükseldikçe 12 bin yıllık tarihi kent Hasankeyf, su altında yok olup gidiyor. Sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğrafta yaşlı bir adamın su altında kalan Hasankeyf’e veda ettiği görülüyor. Söz konusu fotoğraf sosyal medyadan defalarca paylaşıldı. (Fotoğraf: Hasan Açan)
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Suyun hızla yükseldiği tarihi Hasankeyf sular altında yok olup gidiyor. (Fotograf Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi)
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Hasankeyf’in baraj altında kalmaması için birçok sivil toplum kuruluşu, siyasi parti, sanatçı, akademisyen, gazeteci tarafından çağrı yapılmasına rağmen hükümet projeden geri adım atmamıştı. (Fotoğraf: Sertaç Kayar)
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Suların hızla yükseldiği tarihi Hasankeyf kısmen sular altında kaldı. Ulaşımın sağlandığı köprünün büyük bir bölümü sulara gömüldü. Ulaşımın sağlandığı köprünün büyük bir bölümü sulara gömülürken, köprü araç ve yaya geçişine kapatıldı. (Fotoğraf: Masum Suer)
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Kentin kısmen sular altına gömüldüğü anı Sertaç Kayar fotoğrafladı.
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Hasankeyf sakinleri ve çevre illerden gelen vatandaşlar, her gün suyun yükselmesini izliyor. Kimi vatandaşlar da son kez fotoğraf çektirerek, son demleri ölümsüzleştiriyor. (Fotoğraf: Sertaç Kayar)