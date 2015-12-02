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Hasan Cemal’in gözünden barikatlarıyla, beyaz yemenili analarıyla Nusaybin

02 Aralık 2015 01:52

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Nusaybin’in bazı ara sokaklarında, sokağa çıkma yasağından geriye hendeklerin kalıntıları kalmış

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Nusaybin’de bir duvarda: “Delikanlılık zırhlıda değil, yürekte olur”

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Gençlerden biri “Nusaybin Suriye olur mu?” diye sorarken diğeri soruyu tamamlıyor: “Yani Nusaybin Kobanê olur mu?..”

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Barikatın öte yanından müzik sesi gelince anlatıyorlar; “Devrimci şarkılar çalıyorlar. Biri, Kobane’de şehit düşen Viyan Peyman’ın anısına, Kobanê îro Xemgîne...”

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Sokağa çıkma yasağında bu koca TIR’ı barikat olarak kullanmışlar...

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Nusaybin’in Sara Başkan’ı “Bu savaşın en mağdurları çocuklar” derken Eş Başkan Cengiz Kök “Bu koşullarda özyönetim uygulamak mümkün değil” diyor

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Beyaz yemenili annelerle oturuyoruz belediyede, bir anne anlatıyor: “Dört oğlum, iki kızım var. Bir oğlum dağda, bir oğlum zindanda

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Perihan Anne: “11 çocuğum var, 2 oğlan şehit, dağda öldü. Kocam işkencede gitti...”

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Gelinlikler savaşın içinde barışın simgeleri gibi duruyor

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Güzel bir kız çocuğu el sallıyor, altında sarı kırmızı yeşil renklerle RAPERİN yazıyor, anlamı ‘ayaklanmak’, öğreniyorum ki kızın adı da Raperin...

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