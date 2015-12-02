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Hasan Cemal Cizre’de: Hayat, gülümseyen yüzünde bir inat…

02 Aralık 2015 19:59

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Fotoğraflar: Hasan Cemal

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Cizre’de taziye evi… Duvarda, Öcalan ve 1992’de “KDP ile Güney Savaşı’nda” hayatını kaybeden ‘Şehit Beritan’ adıyla anılan Gülnaz Karataş’ın fotoğrafları

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Tahir Elçi anması sırasında patlayan bombayla hayatını kaybeden Hacı Sasur için kurulan taziye evi…

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Cizre barikatlarından…

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Kasım Yiğit, imam. ‘Kürtçe vaaz vermek’ten 5 yıl hapis yatmış

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Pazartesi gecesi Tahir Elçi anması dağılırken patlayan bombada hayatını kaybeden Hacı Sasur’un fotoğrafıyla yas tutan babası taziye evinde...

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Cizre’de barikatın önünde…

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Kobanê’de hayatını kaybeden Arin Mirkan’ın ismi, Cizre’de resmi adı İdil Caddesi olan caddeyle anılıyor

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Cizre’de barikatlar ardında yaşam

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Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç ile barikatın önünde

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Hayat, gülümseyen yüzünde bir inat…

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Yaz Hasan Abe, yaz…

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Cizre’de sokak sohbeti

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Cizre Belediyesi eş başkanları Kadir Kunur ve özyönetim ilanından sonra görevinden alınan Leyla İmret

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Cizre, Silvan, İdil ve Nusaybin sokaklarındaki duvar yazılarında o imza: Son beş aydır sahneye çıkan ve ‘yeni derin örgüt’ olarak anılan ‘Esedullah timi’

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Devlet gelmiş!

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Sokağa çıkma yasağından duvarlarda kalanlar…

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Cizre, Silvan, İdil ve Nusaybin sokaklarındaki duvar yazılarında o imza: Son beş aydır sahneye çıkan ve ‘yeni derin örgüt’ olarak anılan ‘Esedullah timi’

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