Hasan Cem Araptarlı'nın objektifinden Hindistan'ın 'Dokunulmazları'
10 Mart 2020 11:48
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Uluslararası Fotoğraf Ödülü'ne sahip Hasan Cem Araptarlı, Hindistan'da yaşayan çingeneleri fotoğrafladı.
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Araptarlı, Hint kast sisteminin en alt sosyal grubu olan 'Dokunulmazlar' diye adlandırılan çingenelerin bulunduğu bölgeye gitti
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Araptarlı'nın aktardığına göre 'Dokunulmazlar' tam anlamıyla köle iş gücü olarak kullanılıyor.
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'Dokunulmazlar' tanımlaması yüksek kastlara ait kişilerin çingenelerin kirli olduklarına inanışından geliyor.
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Fotoğraf sanatçısı Araptarlı, çingenelerin düğünlerine cenazelerine de katıldı.
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Hindistan çingenelerinin büyük çoğunluğu hayvancılıkla uğraşıyor. Kurak mevsimlerde hayvanları için ot ve su bulabilecekleri çeşitli yerlere göçüyorlar.
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Her şeye rağmen yüzlerinin güldüğünü aktaran Hasan Cem Araptarlı, en estetik direnişi bu insanlardan öğrendiğini söyledi.
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Araptarlı'ya göre Hindistan çingenelerinin aile bağları oldukça güçlü.
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Sanatçı Araptarlı bu çalışma için Hindistan'a 4 kez seyahat ettiğini söyledi.
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