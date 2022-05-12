Harry Potter'ın yıldızı Tom Felton: Draco Malfoy aşk hayatımı etkiledi
12 Mayıs 2022 10:08
16
Harry Potter serisinin kötü karakterlerinden Draco Malfoy'u canlandıran Tom Felton "Boyalı saçlarla dolaşıyordum ve kötü bir büyücüyü oynuyordum. Güzel değildi. Draco Malfoy aşk hayatımı etkiledi" dedi.
26
Harry Potter serisinin ünlü karakterlerinden Draco Malfouy'u canlandıran Tom Felton, izleyenlerden nefret toplarken aslında ne kadar başarılı olduğunu da ortaya koymuş oldu. Ancak Felton, Harry Potter karakterinin okuldaki flört hayatını etkilediğini açıkladı.
36
Slytherin’in Draco Lucius Malfoy rolünü oynayan 34 yaşındaki oyuncu, karakterinin okulda kızlarla olan ilişkilerine hiçbir yararı olmadığını söyledi.
46
Felton, The Guardian’a yeni bir röportajda “Boyalı saçlarla dolaşıyordum ve kötü bir büyücüyü oynuyordum. Güzel değildi.”
56
Felton, JK Rowling’in yazdığı romanlardan uyarlanan sekiz Harry Potter filminin hepsinde rol aldı. Seride onunla birlikte rol alan diğer başrol oyuncuları Emma Watson, Daniel Radcliffe ve Rupert Grint’ti.
66
Bu yılın başlarında, Hermione Granger rolünü oynayan Watson, Hogwarts’a Dönüş isimli Harry Potter’ın 20. yıl özel buluşmasında, rol arkadaşı Felton’ın ilk aşkı olduğunu bahsetti: “Ders verdiğimiz odaya girdim. Verilen görev, tanrının neye benzediğini düşündüğümüzü çizmekti ve Tom bir kaykay üzerinde şapkalı bir kız çizmişti. Ve nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum; ona aşık oldum.” Felton ise Watson için, şunları söyledi: “Ona karşı çok korumacı oldum. Evet, ona karşı her zaman bir zaafım oldu ve bu bugün de devam ediyor.”