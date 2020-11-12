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Harry Potter'ın Ron'u baba oldu

Harry Potter filminde canlandırdığı Ron Weasley karakteri ile ünlenen oyuncu Rupert Grint'in bebeği dünyaya geldi

12 Kasım 2020 11:55

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Harry Potter'ın Ron'u baba oldu| Harry Potter filminde canlandırdığı Ron Weasley karakteri ile ünlenen oyuncu Rupert Grint'in bebeği dünyaya geldi.

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Pandemi döneminde ebeveynlik duygusunu yaşayan ünlüler arasına Rupert Grint ile Georgia Groom da katıldı.

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Harry Potter film serisi ile adını dünyaya duyuran Grint, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu.

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32 yaşındaki oyuncu, baba-kız pozunu "10 yıl geçti ama buradayım. Hepinize Wednesday G. Grint'i takdim ederim. Güvenle kalın" notuyla yayınladı.

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Grint'in kendisi gibi oyuncu olan hayat arkadaşı Georgia Groom ise son olarak Period Piece projesinde rol almıştı.

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Grint, J.K. Rowling'in Harry Potter romanından uyarlanan filmde, Daniel Radcliffe ve Emma Watson ile kamera karşısına geçmişti.

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Harry Potter'ın Ron'u baba oldu

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Harry Potter'ın Ron'u baba oldu

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Harry Potter'ın Ron'u baba oldu

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