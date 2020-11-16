Harry Potter'ın Dumbledore'una 55 bin sterlinlik dava açıldı
Harry Potter serisinde Dumbledore karakterini canlandıran Michael Gambon’a bir bisikletlinin ayağını ezdiği gerekçesiyle dava açıldı
16 Kasım 2020 12:27
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Harry Potter serisinin Dumbledore’u Michael Gambon’a 55 bin sterlinlik (yaklaşık 560 bin TL) dava açıldı.
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Independent Türkçe'de yer alan habere göre; mahkeme belgelerine göre 80 yaşındaki oyuncu aracının Toby Clouston’ın üzerinden geçtiğinin farkına varmadı.
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Gambon’a 39 yaşındaki bisiklet süren Clouston'ın ciddi bir hasar almasının ardından 55 bin sterlinlik dava açıldığı aktarıldı
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Mahkeme belgelerinde "Michael Gambon’un sürdüğü Land Rover, Clouston’ın üzerine gelerek sağ ayağının üstünden geçti." ifadeleri yer aldı.
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İddianameye göre çarpma sonucunda Clouston bacakları arasındaki bisikletiyle birlikte sol tarafa düştü. Gambon, Clouston onun dikkatini çekene kadar yolda ilerlemeye devam etti.
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Dumbledore, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisindeki bir kurgusal karakterdir.
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Harry Potter'ın Dumbledore'una 55 bin sterlinlik dava açıldı
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