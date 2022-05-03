Harry Potter hayranlarına kötü haber; Netflix’ten kaldırılacağı tarih belli oldu
03 Mayıs 2022 14:09
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Harry Potter hayranlarına kötü haber; Netflix’ten kaldırılacağı tarih belli oldu
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BluTV’nin ardından Netflix de Harry Potter filmlerini listesinden kaldırıyor.
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Netflix'te filmlerin sayfasına gidildiğinde de "İzlemek için son gün: 31 Mayıs" uyarısı çıkıyor.
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Netflix, telif süresi 1 Ocak'ta dolduğunda Modern Family ve How I Met Your Mother dizilerini de kaldırmıştı.
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Harry Potter hayranlarına kötü haber; Netflix’ten kaldırılacağı tarih belli oldu
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Harry Potter hayranlarına kötü haber; Netflix’ten kaldırılacağı tarih belli oldu
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