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Harry Potter hayranlarına kötü haber; Netflix’ten kaldırılacağı tarih belli oldu

03 Mayıs 2022 14:09

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Harry Potter hayranlarına kötü haber; Netflix’ten kaldırılacağı tarih belli oldu

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 BluTV’nin ardından Netflix de Harry Potter filmlerini listesinden kaldırıyor.

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Netflix'te filmlerin sayfasına gidildiğinde de "İzlemek için son gün: 31 Mayıs" uyarısı çıkıyor.

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Netflix, telif süresi 1 Ocak'ta dolduğunda Modern Family ve How I Met Your Mother dizilerini de kaldırmıştı.

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Harry Potter hayranlarına kötü haber; Netflix’ten kaldırılacağı tarih belli oldu

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Harry Potter hayranlarına kötü haber; Netflix’ten kaldırılacağı tarih belli oldu

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